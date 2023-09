BBY Gossas: Les élus et PCD soutiennent le choix de la candidature d’Amadou Bâ Les exécutifs locaux (PCD et Maires) du Département de Gossas, se sont réunis, ce samedi 23 septembre 2023, aux fins d’analyser la situation politique nationale. Ils ont unanimement félicité le Président Macky Sall pour la décision historique et hautement patriotique prise, de renoncer à un autre mandat.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Septembre 2023 à 16:04 | | 0 commentaire(s)|

Les exécutifs locaux (PCD et Maires) du Département de Gossas ont magnifié les nombreuses avancées enregistrées dans pays pour sa marche vers l’émergence, sous son magistère. Ils réaffirment leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar et la grande coalition de la majorité présidentielle, ainsi que leur loyauté indéfectible au Président Sall.



Ainsi, Adama Diallo, Maire de Gossas et ses camarades approuvent le choix porté par la Conférence des Leaders de BBY, sur le candidat Amadou Bâ et s’engagent à le soutenir pour une victoire éclatante à l’élection présidentielle de février 2024, dès le premier tour. Et, ils promettent d’entreprendre sans délai, les démarches nécessaires en vue de la tenue d’une réunion élargie à l’ensemble des responsables de la coalition BBY du département de Gossas.



Par ailleurs, ces élus invitent les militants et sympathisants à unir leurs forces et à travailler, la main dans la main, pour une belle victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 25 février 2024.



A retenir que ces élus signataires de la résolution sont constitués Adama Diallo,Maire de Gossas, Mbaye Samb, Maire de Mbar, Djiby Thiam,Maire de Patar Lia, Thilasse Pouye, Maire de Ndiene Lagane, Dame Ndiaye,Maire de Coloban, Mamadou Ngom, Maire de Ouadiour, Moussa Koyate, président du Conseil départemental de Gossas.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook