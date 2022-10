BBY Thiès: Lamine Ngom démissionne de son poste de coordinateur départemental des jeunes Thiès, après les menaces des responsables de la coalition de la zone nord, c’est au tour du coordinateur départemental des jeunes de l’APR et de BBY, de démissionner de son poste.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 14:47

Après plusieurs années à la tête de la coordination, instance où j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler à solidifier et à renforcer notre formation politique, ainsi que de notre coalition, particulièrement au niveau des jeunes. Je ne me suis pas ménagé. Je l'ai fait, avec la combativité qui me caractérise, dans une zone politiquement difficile. Cependant, l'heure est venue pour moi de vous informer de ma démission de mon poste de coordonnateur des deux instances, citées supra.



En effet, cet acte est motivé par ma volonté de céder la place à d’autres, pour permettre à mes jeunes frères de prendre la relève, espérant qu’on aura plus de considération et de générosité à leur égard qu’on en a eu à mon endroit, durant toutes ces années de labeur et de peine.



Toutefois, je reste militant de l'APR et de la cause du Président Macky Sall, car l'APR, je l'ai dans le sang. Je demeure le militant, le partisan de la première heure que je fus.



Rappelant Hugo, je dis, à propos de l'Alliance pour la République: " S'il en demeure dix, je serai le dixième. Et s'il en reste un, je serai celui-là", a-t-il expliqué.











Mounirou MBENGUE

