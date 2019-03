BBY Ziguinchor : Abdoulaye Baldé appelé à la retenue Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé a déjà annoncé sa candidature pour succéder à lui-même à la mairie de Ziguinchor lors des prochaines élections locales. Du moins si l’on en croit le sixième adjoint au maire de la Commune de Ziguinchor et non moins coordonnateur départemental de l’Union des Centristes du Sénégal, Taïbou Diédhiou, qui, lors d’une conférence de presse, le week-end dernier, avait fait une telle annonce.

Dans la foulée, Seccou Gassama, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar a fait face à la presse, hier, pour appeler à la retenue.



« La coalition présidentielle à Ziguinchor n’a encore désigné personne pour être son candidat. C’est pourquoi, nous lançons un appel au calme et à la retenue à tous les leaders qui ont brandi leur candidature », révèle L’Observateur.



Reste à savoir si cet appel aura les échos escomptés

