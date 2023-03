Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici BBY de Kaolack à Ndiaffate : Le Premier ministre, présidant le meeting régional salue l’engagement et la détermination de tous les responsables de la coalition du département Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2023 à 09:05 | | 0 commentaire(s)| Le Premier ministre Amadou BA accompagné d’une très forte délégation composée du ministre d’état Abdoulaye Daouda Diallo, Directeur de cabinet du Président de la République, M le ministre des Finances et du budget Moustapha Ba, mr le ministre d’état Mahmoud Saleh, coordonnateur de l’ APR, mr le ministre d’état Mbaye NDiaye directeur des structures de l’APR, mr le ministre d’état Augustin Tine, Mme le ministre Ndèye saly Dieng, Présidente nationale des femmes de l’APR etc…

Le PM a salué au nom du Président de la République Macky Sall l’engagement et la détermination de tous les responsables de la coalition BBY du département.



Le PM a aussi transmis les messages d’encouragement et de félicitations du Président de la coalition BBY à tous les responsables, militants et sympathisants pour leur très forte mobilisation et la réussite totale du mega meeting.



Le PM est revenu sur les nombreuses réalisations du Président de la République dans le Sine Saloum mais aussi à rendu un vibrant hommage au Président Moustapha Niasse parrain du méga meeting, un homme d’état très loyale qui a servi dignement son pays et à tous les valeureux fils du Saloum qui font la fierté du Sénégal.



Le PM a terminé son allocution par un message de mobilisation des troupes à tous les responsables et militants de BBY du département pour les échéances futures dans la paix et la cohésion sociale.













Accueil Envoyer à un ami Partager