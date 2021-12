BEM-DAKAR FÊTE LA PROMOTION NMA FEU AMETH AMAR

Auréolée pour la 5e fois, du titre de meilleure école de management du prestigieux classement de "Jeune Afrique", BEM-Dakar va vivre un grand moment de communion avec ses étudiants, le monde de l’enseignement supérieur et le milieu professionnel, ce samedi 18 décembre 2021.



Au Grand Théâtre de Dakar, BEM-Dakar, dirigée par son PDG, Dr. Pape Madické Diop, organise la cérémonie de remise de diplômes Promotion NMA de feu Ameth Amar décédé le 22 juillet 2019 à Paris. En se classant, une nouvelle fois, 1ère Business School d’Afrique subsaharienne francophone au classement 2021 de "Jeune Afrique", BEM Dakar confirme sa place de leader en Afrique subsaharienne, rapporte "Le Témoin".



Depuis sa création, en 2008, BEM Dakar a démontré une excellence académique qui lui a valu d’occuper la tête de ce classement durant trois années consécutives (2011, 2012, 2013), puis en 2019, année de reprise du classement et cette année encore.



Tout comme les autres années, le magazine "Jeune Afrique", dans ce classement 2021, a encore valorisé l’attractivité/sélectivité, la pédagogie, le professionnalisme, le rayonnement international et le service aux étudiants de l’établissement fondé et dirigé par Dr. Pape Madické Diop.