BFEM 2019 : Agé de 72 ans, Vieux Ibrahima Amadou Sy obtient son diplôme

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2019

Le vieux Ibrahima Amadou Sy, né le 05 décembre 1947 à Bala. Agé de 72 ans, il vient d’obtenir cette année, son Bfem au 2e tour, jury 2019 Kothiary à 27 Km de Tamba, IEF Goudiry. Certainement, il doit être le plus vieux candidat à cet examen du Bfem 2019.



Ainsi, l’obtention tardive de son diplôme, semble bien confirmer que l’apprentissage ou l’Ecole, c’est du « Berceau à la Tombe ». Peu importe le temps qu’il faut mettre pour atteindre son objectif dans l’acquisition du savoir et du savoir-faire.



Félicitation Vieux Ibrahima Amadou Sy



Leral



