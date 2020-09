BFEM 2020 - Louga: 7 780 candidats en lice dont 4 680 filles L’examen du Brevet de Fin d’études moyennes (BFEM) démarre ce lundi 14 septembre 2020 sur toute l’étendue du territoire national. Le nombre de candidats inscrits cette année à Louga, s’élève à 7780 dont 4 680 filles. On note une baisse de 717 élèves par rapport à l’année dernière.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 06:26 | | 0 commentaire(s)|

Ces candidats sont répartis entre 59 centres dont 26 dans le département de Louga, 19 à Linguère et 14 dans celui de Kébémer. Pour un bon déroulement de l’examen, 650 correcteurs sont mobilisés dans les 59 centres de la region.



En termes de nombre, le département de Louga arrive en tête avec 3 519 candidats (2 146 filles) suivi du département de Linguère avec 2 437 candidats (1 469 filles) et le département de Kébémer se positionne à la troisième place avec 1 824 candidats (dont 1 065 filles).



Selon le chargé de communication de l’inspection d’ académie de Louga, Ousmane Kane, « tout est fin prêt pour un bon déroulement de l’examen ».



Il ajoute qu’ en cette période de pandémie, l’inspecteur d’Académie de Louga, Dr. Bouh Fall et son équipe ont pris toutes les dispositions nécessaires dans les centres, pour permettre aux élèves de passer l’examen dans de bonnes conditions, tout en respectant les mesures barrières.



