BFEM 2024 : Le second tour prévu le lundi 29 juillet prochain

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2024

Les épreuves du second tour du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem) auront lieu le lundi 29 juillet prochain. L’annonce est du Directeur des examens et concours (Dexco), Papa Baba Diassé. « L’administration des épreuves du Second groupe, est prévue le lundi 29 juillet 2024, à partir de 7h 30, sur l’ensemble du territoire national, en Gambie et en Arabie Saoudite. A cet effet, je vous saurai gré des dispositions qu’il vous plaira de prendre pour assurer un bon déroulement de l’examen », lit-on dans une note datée d’hier, jeudi 25 juillet et adressée aux Inspecteurs d’Académie, renseigne "Sud Quotidien".



Le premier tour du Bfem a démarré lundi dernier, 22 juillet. Les candidats sont dans l’attente des résultats, qui vont sortir avant la fin de la semaine. Ils étaient au nombre de 190 896 candidats, dont 109 940 filles et 80 956 garçons, contre 189 753 en 2023, soit un écart positif de 1 143 candidats, à la recherche du diplôme marquant le passage au cycle secondaire, répartis dans 1 155 centres contre 1 135 en 2023, soit un écart positif de 20 centres, pour 1 315 jurys contre 1 277 en 2023, soit un écart positif de 38 jurys.

