BIMAO: Quand le Dg limoge 9 agents pour couvrir un « trou » de 17 milliards de FCfa et des prêts-copains

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2019 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

Libération est en mesure de révéler que le directeur général de la Banque des institutions mutualistes d’Afrique de l'Ouest (Bimao) a remercié, pour motifs économiques, 9 agents dont des cadres. Comme si ce sont les salaires de ces derniers qui sont responsables de la situation chaotique que traverse l’institution.



Selon les informations de Libération, la Bimao enregistre actuellement, un « trou de 17 milliards de Fcfa. Les causes de cette situation sont surtout à chercher au niveau des prêts non recouvrés qui s’élèvent à plusieurs milliards de FCfa. Des créances qui ont fini de mettre à genoux la banque puisque certains des bénéficiaires n’ont jamais remboursé. Et la direction générale de la Bimao ne fait rien pour les y contraindre.



Le plus curieux est que parmi les personnes remerciées par le directeur général, figure le responsable du contrôle interne qui n’a cessé de dénoncer ces pratiques à coup de rapports. Mais aussi celui de l’audit, qui avait pointé du doigt plusieurs anomalies.



La défense de l’actuel directeur général a été de toujours dire que les prêts en cause sont l’œuvre de son prédécesseur. La vérité est que lui-même a rallongé certains prêts accordés à des clients, très connus, qui peinaient pourtant à passer à la caisse. Pour donner un semblant de légalité à ces départs pour « motifs économiques », le Dg de la Bimao a agi de connivence avec les délégués, dont les mandats ne sont plus valables depuis des lustres.











Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos