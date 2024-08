BLD/TAKKU : Les libéraux font « bloc » pour combattre « avec vigueur les libertés démocratiques… » Plus de quarante (40) partis et mouvements de la mouvance libérale et démocratique constituent une alliance, dénommée « Bloc des Libéraux et des Démocrates/TAKKU ». Un bloc, dont les plus représentatifs sont le Pld, l’Apr, Ldr/yeesal, l’Ucs, ANC de Moussa Sy, CDD de Lamine Keita, PCDS de Samba Bathily, Parel d’Oumar Sarr…

Cette nouvelle alliance souhaite, ainsi, « perpétuer et amplifier le legs de plusieurs décennies de combat des libéraux et de leurs alliés qui ont permis l’instauration de la démocratie et le placement du Sénégal sur la rampe de l’émergence économique et sociale de 2000 à 2024 ». Mais aussi « favoriser la coopération, le partage d’idées, la recherche de consensus et la mutualisation de ressources humaines, matérielles et financières pour promouvoir des politiques et des valeurs communes ».



Une « alliance stratégique » qui a pour ambition « d’unifier progressivement la mouvance libérale et démocratique à travers des prises de position et des actions communes en vue de la défense de la démocratie acquise de haute lutte par les partis et mouvements libéraux et démocratiques et qui est aujourd’hui menacée par des velléités populistes et autoritaristes. Le cadre défendra avec vigueur les libertés démocratiques transcrites dans la Constitution de 2001, notamment la liberté de presse aujourd’hui fortement compromise ».



« Le Bloc des Libéraux et des Démocrates compte mobiliser toutes ses forces pour préserver les acquis démocratiques qui garantissent la transparence et l’intégrité du processus électoral. A cet effet, et dans la perspective d’une dissolution certaine de l’Assemblée nationale, le Bloc appelle à la constitution d’une large coalition pour lutter avec la dernière énergie contre les tentatives de surprendre le pays en organisant à la sauvette des élections législatives, dans des conditions tenues secrètes, en rupture avec les traditions de concertation et de consensus qui font la force de notre démocratie depuis 1993 », souligne le communiqué.



Sur ce, ils appellent « tous les partis et mouvements de la mouvance libérale et démocratique à rejoindre ses rangs et au regroupement, partout dans le pays et au niveau de la diaspora, de toute l’opposition et du peuple, dans toutes ses composantes, en vue de la préservation d’un Sénégal démocratique et prospère ».





