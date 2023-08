BRICS : Les spéculations sur une monnaie unique restent vives, Lula séduit par l’idée

Mardi, le président brésilien Lula da Silva a en effet relancé le débat sur une monnaie des BRICS en défendant l'idée, déclarant lors d’une intervention en direct sur les réseaux sociaux, selon Reuters , que la monnaie ne viserait pas à "rejeter" le dollar américain, mais qu'elle serait plutôt utilisée pour faciliter les échanges entre les nations émergentes.



"Nous voulons que les BRICS soient une institution multilatérale, et non un club exclusif", a déclaré Lula, ajoutant que le bloc ne devait pas être considéré comme un adversaire de la structure de pouvoir existante.



"Nous ne voulons pas être un contrepoint au G7, au G20 ou aux États-Unis", a déclaré Lula, ajoutant : "Nous voulons simplement nous organiser".



Rappelons que ce n’est pas la première fois que le président brésilien se prononce en faveur d’une monnaie des BRICS. Au mois d’avril, il avait en effet déclaré lors d'un discours qu'il est "favorable à la création, au sein des BRICS, d'une monnaie d'échange entre nos pays, tout comme les Européens ont créé l'euro".



Cependant, cet avis ne fait pas l’unanimité. Lundi, le ministre indien des affaires étrangères, Vinay Mohan Kwatra, a par exemple donné une conférence de presse spéciale dans laquelle il a minimisé la perspective de voir les pays des BRICS développer une monnaie commune pour rivaliser avec le dollar américain.



"L'essentiel des échanges commerciaux et économiques et des discussions qui ont eu lieu dans le cadre des discussions des BRICS se sont jusqu'à présent concentrés, dans une large mesure, sur la manière d'accroître les échanges dans les monnaies nationales respectives", a déclaré Kwatra, faisant remarquer que cela "est très différent d'un concept de monnaie commune".



Il a par ailleurs précisé que "les discussions sur la monnaie commune ont plusieurs conditions préalables", qui devraient être remplies avant que les discussions sur un cadre de monnaie commune ne puissent même commencer.



Rappelons que bien que l’idée flotte depuis quelques années déjà, les spéculations sur la possible création d’une monnaie des BRICS ont pris une nouvelle ampleur suite à un tweet de l’ambassade de Russie au Kenya le 3 juillet, qui annonçait que « les pays BRICS prévoient d’introduire une nouvelle monnaie, qui sera soutenue par l’or ».



Et bien que ce tweet ait été repris par de nombreux médias russes liés à l’État, l’idée a plusieurs fois été réfutée, notamment le 20 juillet par Anil Sooklal, ambassadeur d'Afrique du Sud auprès des BRICS, qui a déclaré aux journalistes, au nom du pays hôte, le 20 juillet, qu'il n'était pas question d'annoncer la création d'une monnaie des BRICS lors du sommet qui se tiendra du 22 au 24 août.



L'ambassadeur avait toutefois ajouté que les pays membres du bloc continueront à s'éloigner du dollar américain et que les sanctions occidentales contre la Russie imposées après l'invasion de l'Ukraine accélèrent la transition.



"Les BRICS ont entamé un processus qui a été accéléré par le conflit et les sanctions unilatérales", a déclaré M. Sooklal. "L'époque d'un monde centré sur le dollar est révolue, c'est une réalité. Nous avons aujourd'hui un système commercial mondial multipolaire".



