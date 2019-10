BRT : le projet va coûter 300 milliards de FCFA

Le projet du Bus Rapid Transit (BRT) dont les travaux ont été lancés ce lundi à Guédiawaye par le chef de l’Etat, va coûter environ 300 milliards de FCFA. Le BRT possèdera un parc riche de 144 bus articulés, qui transporteront jusqu’à 300.000 voyageurs par jour, avec un temps de parcours réduit de moitié entre la banlieue et le centre-ville de Dakar, indique un document de présentation consulté par l’APS.



La première ligne pilote de bus sur voies réservées s’étendra sur une longueur de 18,3 km pour un temps de parcours estimé à 45 minutes, soit une réduction de moitié pour un trajet qui dure habituellement 95 minutes, selon la source.

La ligne pilote ira de la Gare routière de Petersen à Guédiawaye, ajoute le texte, soulignant que la proportion de population régionale pouvant accéder par ce biais au centre-ville en moins de 60 minutes augmentera de 12%, passant de 57% à 69%.



Le BRT circule sur des voies réservées et consiste en "un système de Transport Collectif en Site Propre (TCSP), à l’image d’un tramway", selon une source gouvernementale.



Le tracé du BRT dessert 23 stations fermées, précise-t-on de même source.



