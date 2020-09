BRVM : 1.249.981 titres transigés pour une valeur de 1.812.630.372,00 milliards la semaine dernière

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Septembre 2020 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|

Selon la publication, le marché semble évoluer à un rythme mitigé avec des séquences de baisse qui toutefois surfent autour des 129 points après son plus bas du 3 août 2020 (126,90 points).



«Cette dernière semaine du mois d’août s’est déroulée avec une hésitation manifeste du marché à franchir la résistance de 130 points », renseigne la même source. En variation hebdomadaire, le composite a clôturé avec une légère hausse de 0,47% à 129,15 points quand le Brvm 10 se rétractait à 121,42 points (-0,22%). La remontée du composite est portée principalement par l’indice agriculture qui a réalisé une performance record de 13,56% à 67,10 points.



«In fine, la valeur des transactions hebdomadaire s’établit à 1 812 630 372,00 Xof avec 1 249 981 titres transigés. La capitalisation boursière au soir du 28/08/2020 représentait 9,6 fois le bénéfice moyen du marché, soit 3 880 376 344 461 Xof », révèle Impaxis.



Concernant l’activité obligataire de la semaine, Impaxis renseigne qu’elle a porté sur un faible volume par rapport aux semaines précédentes. La valeur totale des transactions s’établit à 40 242 681,29 Xof pour un volume de 4 092 titres échangés. A la clôture du vendredi 28 août 2020, la capitalisation boursière du compartiment s’est positionnée à +1.80% par rapport à son niveau une semaine avant, soit 5 419 197 228 395 Xof.

Adou FAYE





Source : La société de gestion et d’intermédiation, Impaxis Securities a publié sa revue hebdomadaire pour la semaine du 24 août au 28 août 2020. Dans le document, elle fait une analyse boursière de la semaine.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-1-249-981-titres-tran...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos