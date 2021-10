BRVM : 1,334 milliards FCFA de transactions enregistrées au terme de la semaine du 22 octobre

Cette publication précise que ces transactions sont portées principalement par les secteurs Services Publics (36%) et Finances (29%).

Le titre NESTLE Cote d’Ivoire réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 23,88% à 4955 FCFA. Il est ainsi le titre le plus performant suivi respectivement par Vivo Energy Côte d’Ivoire (+15,85% à 1 060 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (+ 14,29% à 1 200 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (+10% à 4 510 FCFA).

Le titre FILTISAC Cote d’Ivoire affiche la plus forte baisse avec une chute de 13,01% à 1 605 FCFA. Il est le titre le moins performant suivi respectivement par Crown SIEM Côte d’Ivoire (-11,11% à 680 FCFA), Servair Abidjan (-9,52% à 1 805 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (-4,98% à 1 050 FCFA).



La BRVM a terminé la semaine sous revue en affichant 147,30 points pour l’indice BRVM 10 (-0,07%) et 189,93 points pour l’indice BRVM Composite (+0,60%). Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, il s’est établi à 5 704 milliards de FCFA. Selon Bloomfield, sur le marché des matières premières, les cours du caoutchouc et du pétrole brut terminent la semaine en hausse de respectivement 4,13% et 0,82%.



