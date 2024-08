BRVM : Augmentation cumulée de 129,113 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions en quatre jours de cotation.

Cette augmentation est en effet passée de 9 231,231 milliards FCFA le vendredi 16 août 2024 à 9 360,344 milliards FCFA ce jeudi 22 août 2024. Depuis le 19 août 2024, cette capitalisation connait une hausse ininterrompue. Mais cette hausse est en dents de scie, se situant à 60,243 milliards le 19 août, puis 17,318 milliards le 20 août, 16,909 milliards le 21 août et 34,643 milliards ce jeudi 22 août 2024.



Cette augmentation de la capitalisation du marché des actions est consécutive à l’embellie des indices. L’indice BRVM composite a ainsi enregistré une hausse de 0,37% à 251,61points contre 250,67 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 0,51% à 126,48 points contre 125,84 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,32% à 112,60 points contre 112,24 points la veille.



Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle connait une baisse de 23,694 milliards, se situant à 10 400,893 milliards FCFA contre 10 424,587 milliards FCFA le mercredi 21 août 2024.



La valeur des transactions s’est établie à 386,398 millions FCFA contre 2,632 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFA0 Côte d’Ivoire (plus 3,94% à 660 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 2,80% à 1 100 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 2,08% à 2 700 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 2 040 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (plus 1,67% à 6 105 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 5 565 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,32% à 2 405 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 2,40% à 9 755 FCFA), BOA Mali (moins 2,14% à 2 055 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,61% à 6 100 FCFA).

Oumar Nourou