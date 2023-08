BRVM : BOA Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce 1er août 2023

Le cours de cette valeur est ainsi passe de 6 000 FCFA la veille à 6 450 FCFA ce 1er août 2023, soit une augmentation de 450 FCFA. Entre le 28 juillet où il cotait à 5 930 FCFA le cours de BOA Côte d’Ivoire connait une hausse de 520 FCFA. En dehors de BOA Côte d’Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 5,71% à 740 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 3,90% à 800 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 3,31% à 6 405 FCFA) et BOA Sénégal (plus 3,20% à 6 290 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SITAB Côte d’Ivoire (moins 6,77% à 6 200 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,45% à 2 900 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 4,39% à 545 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 870 FCFA) et BOA Niger (moins 2,44% à 5 600 FCFA).



La valeur des transactions est descendue à 303,036 millions de FCFA contre 9,649 milliards de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 21,18 milliards, se situant à 7734,942 milliards de FCFA contre 7756,122 milliards de FCFA le lundi 31 juillet 2023.



Celle du marché obligataire est toujours en baisse de 33,157 milliards à 10 011,451 milliards de FCFA contre 10 044,608 milliards de FCFA la veille.



Les trois indices phares connaissent une situation contrastée. C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une baisse de 0,27% à 207,91 points contre 208,48 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une baissé de 0,28% à 104,50 points contre 104,79 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une hausse 0,42% à 105,67 points contre 105,23 points la veille.





Oumar Nourou





Source : A l’issue de la séance de cotation de ce mardi 1er août 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre BOA Côte d’Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-BOA-Cote-d-Ivoire-a-l...

