BRVM : Baisse de 0,12 point du rendement moyen du marché

Ce rendement s’est établi à 5,89% au terme de la semaine du 21 janvier contre 6,01% lors de la semaine précédente. En revanche, CGF Bourse note dans sa revue une hausse du Price Earning Ratio (PER) qui passe de 13,61 la semaine du 14 janvier à 13,65 une semaine plus tard.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière globale de la BRVM, elle a enregistré une baisse de 0,33% à 13378 milliards de FCFA



La plus forte hausse hebdomadaire de cours est le fait de SETAO Côte d’Ivoire avec +21,85%. CGF Bourse a relevé un regain d’intérêt des investisseurs pour le titre : 4 161 actions transigées cette semaine contre 2 851 actions échangées la semaine précédente. Cette entreprise a réalisé un résultat net à fin septembre 2021 de 1,16 milliards de FCFA en hausse de 13% par rapport à la même période en 2020. << Ce résultat est le reflet de la bonne performance des chantiers livrés par SETAO au titre de ce trimestre>>, souligne CGF Bourse qui ajoute que le titre est sur une pente ascendante depuis fin septembre 2021.



Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (+21,85% à 920 FCFA), Servair Abidjan (+14,62% à 1725 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (+13,72% à 4185 FCFA).





La plus forte baisse hebdomadaire de cours est réalisée par Ecobank Transnational. Incorporated. Togo (ETIT) avec -20,83%. << Les prises de bénéfices n’en ont pas fini avec le titre>>, analyse CGF Bourse. Selon cette SGI, ETIT enregistre un lourd repli de sa valeur et sort à la baisse de son canal haussier de court terme. L’action a ainsi lâché près de 32% entre le 13 janvier (25 FCFA) et le 21 janvier (19 FCFA). <<Sur l’aspect technique, souligne CGF Bourse, le signal est assez négatif et offre une porte d’entrée intéressant aux investisseurs pour revenir à l’achat en attendant que le retour sur investissement s’approche de la zone de survente.>>



Concernant le marché obligataire, il a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière à 7 289 milliards FCFA au 21 janvier contre 7 2879 milliards FCFA au 14 janvier, enregistrant une hausse de 0,14%. Selon CGF Bourse, sur cette semaine, le marché a été assez dynamique en raison des transactions réalisées sur les titres TPCI.O29 et ORGT.O2 avec des surcotes allant entre 2% et 7% de leur valeur nominale. En parallèle, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 252 millions FCFA contre 501 millions FCFA la semaine passée principalement marquée par la transaction de 16 500 titres réalisée en milieu de semaine pour un montant global de 169,12 millions FCFA sur l’emprunt obligataire du Trésor Public de la Côte d’Ivoire TPCI.O43 TPCI 5,90% 2020- 2030.



Sur la période du 17 au 21 janvier 2022, les Etats membres de l’UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 135 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 287,13 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 212,7%. CGF Bourse note dans sa revue que les émetteurs ont retenu un montant de 147 milliards FCFA soit un taux d’absorption de 51,2%. L’émission la plus prisée sur la semaine a été celle des Obligations Assimilables du Trésor du Burkina Faso avec un taux de couverture de 263,3% pour un montant global proposé de 105,33 milliards FCFA.

Oumar Nourou





Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-012-point-d...

