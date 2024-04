BRVM : Baisse de 16,741 milliards FCfa de la capitalisation du marché des actions en fin de semaine.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 8 122,676 milliards de FCFA contre 8 139,417 milliards de FCFA le jeudi 11 avril 2024. Cette baisse a eu pour soubassement celle de l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) qui a cédé 0,21% à 218,34 points contre 218,79 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une baisse de 0,06% à 109,91 points contre 109,98 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) s’est retrouvé avec une baisse de 0,51% à 102,88 points contre 103,41 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en hausse de 3,279 milliards, passant de 10 253,173 milliards de FCFA la veille à 10 256,452 milliards de FCFA ce vendredi 12 avril 2024.



La valeur des transactions est remontée à 850,653 millions de FCFA contre 439,174 millions de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,38% à 800 FCFA), AGL Côte d’Ivoire (plus 3,13% à 1 650 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 2,29% à 17 900 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 1,82% à 1 120 FCFA) et NSIA Banque Cote d’Ivoire (plus 1,79% à 5 695 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 2 355 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 5,41% à 7 000 FCFA), SOGC Cote d’Ivoire (moins 4,51% à 3 600 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 4,17% à 2 300 FCFA) et Total Sénégal (moins 3,92% à 2 450 FCFA).



