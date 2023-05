BRVM : Baisse de 19,336 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire ce 24 mai 2023.

Cette capitalisation s’est établie à 10 111,672 milliards de FCFA contre 10 131,008 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché des actions enregistre elle aussi une baisse de 274 millions, passant de 7301,493 milliards de FCFA la veille à 7301,219 milliards de FCFA ce 24 mai 2023.



La valeur des transactions se situe à 547,768 millions de FCFA contre 553,741 millions FCFA la veille.



Du côté des indices, la situation est toujours contrastée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) est resté stationnaire à 196,26 points. Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre une légère baisse de 0,04% à 98,22 points contre 98,26 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il connait un repli de 0,14% à 101,82 points contre 101,96 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SOGC Côte d’Ivoire (plus 6,38% à 5 000 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 6,19% à 600 FCFA), BOA Mali (plus 4,01% à 1 425 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 3,79% à 685 FCFA) et Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 1 395 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses, il est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 625 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,61% à 4 000 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 1,79% à 5 500 FCFA), BOA Benin (moins 1,20% à 5 745 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 0,90% à 4 950 FCFA).





Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-19336-milli...