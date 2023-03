BRVM : Baisse de 2,167 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 13 mars 2023

Cette capitalisation s’est établie à 7732,371 milliards de FCFA contre 7700,549 milliards de FCFA le 9 mars 2023.



Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 466 millions, s’établissant à 10 152,625 milliards de FCFA contre 10 153,091 milliards de FCFA le vendredi 10 mars 2023.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est élevée à 348,248 millions de FCFA contre 398,075 millions de FCFA précédemment.



Du côté des trois indices phares de la Bourse, on note une situation contrastée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi légèrement régressé de 0,03% à 207,79 points contre 207,85 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est aussi en légère baisse de 0,06% à 104,01 points contre 104,07 points la veille.



Seul l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une progression de 0,31% à 107,48 points contre 107,15 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 5,16% à 5 200 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 4,35% à 3 595 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 3,59% à 1 300 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 3,45% à 7 500 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 1,70% à 1 195 FCFA).).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 7,43% à 2 305 FCFA), Setao Côte d’Ivoire (moins 6,38% à 1 100 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,41% à 1 950 FCFA), BOA Niger (moins 2,17% à 6 300 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 2,14% à 685 FCFA).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-2167-millia...