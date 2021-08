BRVM : Baisse de 35,575 milliards de FCFA de la capitalisation des actions

Elle s’est établie à 5023,284 milliards de FCFA contre 5058,859 milliards de FCFA la veille.



Celle des obligations connait aussi une baisse de 28,813 milliards de FCFA à 6771,979 milliards de FCFA contre 6800,792 milliards de FCFA précédemment.



Cette situation est occasionnée par la baisse des indices. L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi perdu 0,75% à 135,51 points contre 136,54 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a cédé 0,70% à 166,92 points contre 168,10 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 368,227 millions FCFA contre 439,201 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Cote d’Ivoire (plus 7,49% à 4 595 FCFA), Crown Siem Cote d’Ivoire (plus 7,22% à 520 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 320 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 5,71% à 3 700 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 5,13% à 3 895 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Solibra Cote d’Ivoire (moins 10,26% à 82 390 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,09% à 655 FCFA), Air Liquide Cote d’Ivoire (moins 4,30% à 445 FCFA), Bicici Côte d’Ivoire (moins 3,42% à 5 505 FCFA) et Compagnie ivoirienne d’électricité (moins 2,94% à 1 650 FCFA).

