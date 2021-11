BRVM : Baisse de plus de 27 milliards de FCFA de la capitalisation des actions ce 9 novembre

Cette capitalisation s’est établie à 5703,836 milliards de FCFA contre à 5731,218 milliards de FCFA la veille. Elle demeure ainsi négativement impactée par la baisse des indices, perdant 136,213 milliards de FCFA en trois séances de cotation cumulée.



Concernant la capitalisation des obligations, elle est par contre en hausse de 2,505 milliards de FCFA, passant de 7080,259 milliards FCFA la veille à 7082,764 milliards FCFA ce 9 novembre 2021.



L’indice BRVM 10 a encore cédé 0,51% à 144,62 points contre 145,36 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite a cédé 0,48% à 189,60 points contre 190,51 points la veille.



Quant à la valeur totale des transactions, elle est aussi en baisse, se situant à 699,155 millions de FCFA contre 1,117 milliard de FCFA le lundi 8 novembre 2021.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d’Ivoire (plus 5,50% à 2 110 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 615 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 2,44% à 2 100 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 1,23% à 13 975 FCFA) et BOA Benin (plus 0,27% à 5 515 FCFA) et Compagnie ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 0,76% à 2 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 6 845 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 7,27% à 1 020 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 4,95% à 5 275 FCFA), Oragroup Togo (moins 4,76% à 3 900 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 3,45% à 5 600 FCFA).

