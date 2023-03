BRVM : Baisse des principales activités du marché en fin de semaine

La capitalisation boursière du marché des actions s’est ainsi replié de 9,565 millions, à 7667,475 milliards de FCFA contre 7677,040 milliards de FCFA le 16 mars 2023.



Quant à celle du marché obligataire, elle enregistré aussi une baisse de 2,222 milliards, passant de 10 151,075 milliards de FCFA la veille à 10 148,853 milliards de FCFA ce 17 mars 2023.



La valeur des transactions s’est rehaussée, passant de 531,451 millions de FCFA la veille à 816,422 millions de FCFA.



Tous les trois indices phares de la Bourse sont en repli. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi régressé de 0,13% à 206,10 points contre 206,36 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s’est légèrement replié de 0,06% à 103,28 points contre 103,34 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,16% à 106,78 points contre 106,95 points précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,18% à 1 375 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,62% à 2 040 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,40% à 830 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 3,23% à 4 960 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (plus 1,92% à 5 300 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,34% à 1 010 FCFA), BOA Mali (moins 7,34% à 1 200 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,97% à 5 725 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,77% à 5 000 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 1,74% à 845 FCFA).



Oumar Nourou

A l’exception de la valeur des transactions, les principales activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une baisse au terme de la séance de cotation de ce vendredi 17 mars 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-des-principale...