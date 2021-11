BRVM : Belle fin de semaine des indicateurs clés de la Bourse

La valeur totale des transactions s’est ainsi établie à 12,632 milliards de FCFA contre 10,721 milliards de FCFA la veille.



L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a gagné 0,95% à 150,12 points contre 148,71 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a progressé de 0,89% à 195,80 points contre 194,080 points la veille.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a augmenté de 51,858 milliards, passant de 5838,654 milliards de FCFA la veille à 5890,512 milliards de FCFA ce vendredi.



Quant à celle des obligations, elle a enregistré une baisse de 3,773 milliards de FCFA à 7298,149 milliards de FCFA contre 7301,922milliards de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sitab Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 5 480 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 5 050 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 11 600 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,36% à 2 335 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 5,16% à 5 200 FCFA).





Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupe par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,45% à 4 970 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 6,51% à 5 890 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 4,55% à 4 200 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,70% à 1 300 FCFA) et SICABLE Côte d’Ivoire (moins 2,61% à 1 120 FCFA).

