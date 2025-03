BRVM : Début de semaine baissier pour les activités du marché.

La valeur totale des transactions s’est en effet établie à 1,534 milliard FCFA contre 1,196 milliard FCFA la veille. Elle demeure toujours au-dessus du milliard FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 25,141 milliards, en passant de 10 994,646 milliards FCFA le vendredi 7 mars 2023 à 10 969,505 milliards FCFA ce lundi 10 mars 2025.



Celle du marché des obligations connait aussi une baisse de 29,634 milliards à 10 550,843 milliards FCFA contre 10 580,477 milliards FCFA la veille.



Les trois indices phares ont tous terminé la journée de cotation dans le rouge. C’est ainsi que l’indice composite a régressé de 0,23% à 292,47 points contre 293,14 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a baissé de 0,26% à 147,24 points contre 147,63 points précédemment. L’indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte baisse avec - 0,41% à 123,38 points contre 123,89 points la veille.



Le titre SMB Côte d’Ivoire figure pour la seconde journée consécutive à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 7,47% à 8 780 FCFA), suivi respectivement par



Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,29% à 3 165 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 885 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (plus 5,90% à 5 295 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 740 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 6,16% à 685 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 4,01% à 1 795 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 2,66% à 16 450 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,14% à 1 600 FCFA).



Oumar Nourou