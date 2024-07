BRVM : Deuxième journée de baisse consécutive des trois indices phares.

L ’indice BRVM composite a ainsi cédé 0,67% (après -0,15% la veille) à 237,35 points contre 238,95 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,75% (après un repli de 0,18%) à 118,65 points contre 119,55 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en régression de 0,52% (après avoir cédé 0,65% la veille) à 111,56 points contre 112,14 points le lundi 29 juillet 2024.



La valeur des transactions s’est aussi fortement repliée, se situant à 439,856 millions FCFA la veille à 1,114 milliard FCFA ce 29 juillet 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 59,446 milliards FCFA, se situant à 8 829,956 milliards FCFA contre 8 889,402 milliards FCFA le lundi 29 juillet 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 31,616 milliards, se situant à 10 360,741 milliards FCFA contre 10 392,357 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,2% à 1 990 FCFA), BOA Sénégal (plus 6,94% à 4 700 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 3,81% à 545 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 3,78% à 8 100 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,03% à 510 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Onatel Burkina Faso (moins 3,57% à 2 700 FCFA), Total Sénégal (moins 3,15% à 2 150 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 3,00% à 12 605 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 3,00% à 6 305 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,58% à 5 905 FCFA).



Oumar Nourou