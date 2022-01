BRVM : Embellie des indicateurs clés de la Bourse en début de semaine

L’indice BRVM 10 a enregistré une forte hausse de 1,15% à 155,60 points contre 153,83 points la veille. De son côté, l’indice composite a enregistré une hausse de 0,84% à 204,24 points contre 202,54 points précédemment.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle est apparue en hausse de 51,278 milliards de FCFA à6148,197 milliards de FCFA contre 6096,919 milliards de FCFA la veille.



La même situation de hausse prévaut au niveau de la capitalisation du marché des obligations. Elle passe de 7250,528 milliards de FCFA à la fin de la séance de cotation du vendredi 28 janvier 2022 à 7278,410 milliards de FCFA ce lundi 31 janvier 2022 (+27,882 milliards).



La valeur totale des transactions a remonté, passant de 525,874 millions de FCFA la veille à 1,326 milliard de FCFA ce 31 janvier.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité (plus 7,46% à 2 160 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 5,61% à 5 745 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 5,18% à 1 015 FCFA), ETI Togo (plus 5,00% à 21 FCFA) et Solibra Côte d’Ivoire (plus 4,93% à 165 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,41% à 875 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,17% à 1 150 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 4,11% à 7 000 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 1,92% à 2 300 FCFA) et Coris Bank international (moins 1,38% à 10 000 FCFA).



Oumar Nourou

