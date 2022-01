BRVM : Evolution contrastée des indices de la Bourse ce 12 janvier

L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi cédé de 0,01% à 158,46 points contre 158,47 points la veille. Pour sa part, l’indice composite (indice général de la Bourse) a progressé de 0,12% à 204,18 points contre 203,93 points précédemment.



La capitalisation boursière du marché des actions s’est rehaussée de 11,213 milliards de FCFA, s’établissant à 6146,304 milliards de FCFA contre 6135,091 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 9,9 milliards de FCFA à 7234,219 milliards de FCFA contre 7224,319 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation du mardi 11 janvier 2022.



En ce qui la concerne, la valeur totale des transactions a remonté, passant de 283,953 millions de FCFA la veille à 701,241 millions de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 12 janvier 2022.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,10% à 830 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 6,70% à 2 150 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 6,59% à 890 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,48% à 1 150 FCFA) et ETI Togo (plus 4,00% à 26 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 5 350 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité (moins 5,26% à 1800 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 5,01% à 5 500 FCFA), NSIA Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 5 800 FCFA) et BOA Mali (moins 2,27% à 1 290 FCFA).





Oumar Nourou

Oumar Nourou