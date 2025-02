BRVM : Evolution positive des principales activités du marché ce jeudi 27 février 2025.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 783,801 millions de FCFA la veille à 801,597millions FCFA ce jeudi 27 février 2025.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a augmenté de 24,474 milliards, se situant à 10 918,898 milliards FCFA contre 10 894,424 milliards FCFA le mercredi 26 février 2025.



Quant à celle du marché des obligations, elle a connu une baisse de 4,678 milliards, passant de 10 616,972 milliards FCFA la veille à 10 612,294 milliards FCFA ce jeudi 27 février 2025.



Les trois indices phares enregistrent leur seconde journée de hausse continue. L’’indice composite a progressé de 0,22% à 291,12 points contre 290,47 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il se retrouve avec une hausse de 0,18% à 146,67 points contre 146,41 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une progression de 0,23% à 123,90 points contre 123,61 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 7 095 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,10% à 1 885 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 6,97% à 2 380 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 6,31% à 14 995 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 5,81% à 3 550 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Société Ivoirienne de coco râpé Côte d’Ivoire (moins 7,38% à 3705 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 6,36% à 810 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 4,26% à 1 800 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 4,01% à 8 620 FCFA).

Oumar Nourou