BRVM : Evolutions contrastées des indicateurs clés de la Bourse au début du mois de septembre 2024.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 2 septembre 2024, la valeur des transactions a ainsi fortement baissé, passant de 2,239 milliards FCFA la veille à seulement 316,987 millions FCFA.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 78,015 milliards, à 9 389,012 milliards FCFA contre 9 310,997 milliards FCFA le vendredi 30 août 2024.



Celle du marché des obligations enregistre par contre une baisse de 1,233 milliard, se situant à 10 372,417 milliards FCFA contre 10 373,650 milliards FCFA la veille.



L’indice composite est en progression de 0,84% à 255,79 points contre 253,67 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 0,88% à 128,36 points contre 127,24 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige connait une régression de 0,11% à 113,92 points contre 114,04 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 7,42% à 3 620 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,38% à 1 455 FCFA), BOA Mali (plus 7,27% à 1 770 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 4,38% à 4 175 FCFA) et BOA Bénin (plus 3,67% à 7 775 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 7,01% à 730 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 6,60% à 495 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 2,56% à 3 800 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,50% à 2 535 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,19% à 670 FCFA).

Oumar Nourou