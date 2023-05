BRVM : Evolutions disparates des activités de marché à la fin de la journée du 16 mai 2023.

La valeur des transactions s’est établie à 268,746 millions FCFA contre 454,491 millions de FCFA le 15 mai 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une augmentation de de 14,627 milliards, à 7309,135 milliards de FCFA la veille à 7294,508 milliards de FCFA le 15 mai 2023.



Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 9,79 milliards, passant de 9900,701 milliards de FCFA la veille à 9890,911 milliards de FCFA ce mardi 16mai 2023.



Du côté des indices, on note une hausse de 0,20% concernant l’indice composite (l’indice général de la Bourse) à 196,47 points contre 196,08 points la veille.



Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une hausse de 0,22% à 98,23 points contre 98,01 points précédemment.



En revanche, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), enregistre une baisse de 0,23% à 100,54 points contre 100,77 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sitab Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 6 450 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,04% à 2 320 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 2,48% à 620 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 2,06% à 4 945 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 1,65% à 4 300 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses, il est occupé par les titres ONATEL Burkina Faso (moins 3,58% à 2 830 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 3,39% à 1 140 FCFA), Unilever Côte d’Ivoire (moins 2,14% à 6 645 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 1,09% à 910 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 0,83% à 1 190 FCFA).



Oumar Nourou

A la fin de la séance de cotation de ce 16 mai 2023, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions disparates.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Evolutions-disparates...