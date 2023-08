BRVM : Evolutions disparates des activités du marché ce 2 août 2023.

La valeur des transactions est apparue en hausse, s’établissant à 797,789 millions de FCFA contre 303,036 millions de FCFA la veille.



De même, la capitalisation boursière du marché des actions est en légère augmentation de 2,234 milliards, passant de 7734,942 milliards de FCFA le mardi 1er août à 7737,176 milliards de FCFA ce mercredi 2 août 2023.



Celle du marché obligataire est toujours en baisse de 8,597 milliards, passant de 10 011,451 milliards de FCFA la veille à 10 002,854 milliards de FCFA ce 2 août 2023.



Au niveau des trois indices phares, la situation contrastée de la veille persiste. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,03% à 207,97 points contre 207,91 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une hausse de 0,04% à 104,54 points contre 104,50 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une baisse 0,25% à 105,41 points contre 105,67 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,39% à 1 235 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 6,90% à 930 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 840 FCFA), Total Sénégal (plus 4,21% à 2 600 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 2,21% à 9 000 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SOGB Côte d’Ivoire (moins 5,26% à 3 600 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,53% à 2 310 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 2,37% à 1 645 FCFA), BOA Niger (moins 1,88% à 5 495 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (moins 1,71% à 6 340 FCFA).



Oumar Nourou

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions disparates au terme de la séance de cotation de ce mercredi 2 août 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Evolutions-disparates...