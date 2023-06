BRVM : Evolutions disparates des activités du marché ce 20 juin 2023.

La valeur des transactions passe ainsi de 675,424 millions de FCFA la veille à 577,662 millions de FCFA ce 20 juin 2023.



En revanche, la capitalisation du marché des actions enregistre une augmentation de 9,462 milliards, à 7333,786 milliards de FCFA contre 7324,324 milliards de FCFA le 19 juin 2023.



Celle du marché obligataire est toujours dans une logique baissière, s’affichant à 10 039,157 milliards de FCFA contre 10 046,211milliards de FCFA la veille (-7,054 milliards de FCFA).





Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) enregistre une hausse de 0,13% à 197,13points contre 196,88 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une hausse de 0,13% à 98,84 points contre 98,71 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,24% à 101,98 points contre 102,23 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,90% à 775 FCFA), BOA Mali (plus 4,23% à 1 355 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 1,54% à 9,545 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 1,45% à 7 000 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 0,91% à 555 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 5,22% à 2 995 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,21% à 755 FCFA), BOA Benin (moins 2,33% à 5 660 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 1,43% à 690 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 1,38% à 2 860 FCFA).

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Evolutions-disparates...