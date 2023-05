BRVM : Evolutions disparates des activités du marché ce 23 mai 2023.

C’est ainsi que la valeur des transactions est passé de 651,030 millions de FCFA la veille à 553,741 millions FCFA ce 23 mai 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 9,59 milliards, avec une réalisation de 7301,493 milliards de FCFA contre 7311,083 milliards de FCFA le 22 mai 2023.



Celle du marché obligataire se situe en revanche à 10 131,008 milliards de FCFA contre 10 132,045 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 1,037 milliard.



Du côté des indices, la situation contrastée demeure toujours. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) s’est ainsi replié de -0,13% à 196,52 points contre 196,54 points le 19 mai 2023. Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) qui enregistre une baisse de 0,13% à 98,26 points contre 98,39 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il connait une progression de 0,90% à 101,96 points contre 101,05 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d’Ivoire (plus 6,77% à 5 125 FCFA), Total Sénégal (plus 6,56% à 2 600 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,19% à 600 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 3,06% à 14 995 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 2,94% à 1 050 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses, il est occupé par les titres BOA Benin (moins 8,43% à 5 815 FCFA), BOA Niger (moins 7,52% à 5595 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 6,15% à 840 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,83% à 565 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 660 FCFA).



Oumar Nourou



