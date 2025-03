BRVM : Evolutions disparates des activités du marché, ce jeudi 13 mars 2025

La valeur totale des transactions s’est rehaussée à 1,710 milliard FCFA contre 604,978 millions FCFA le mercredi 12 mars 2025.



De son côté, la capitalisation du marché des actions a connu une baisse de 35 milliards, passant de 10 945,993 milliards FCFA la veille à 10 910,993 milliards FCFA ce jeudi 13 mars 2025.



Pour sa part, celle du marché des obligations enregistre une augmentation de 1,574 milliard, à 10 550,470 milliards FCFA contre 10 548,896 milliards FCFA le mercredi 12 mars 2025.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite est ainsi en repli de 0,32% à 290,91 points contre 291,84 points. Quant à l’indice BRVM 30, il s’est replié de 0,39% à 146,29 points contre 146,87 points précédemment. En ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige est en progression de 0,36% à 123,23 points contre 122,79 la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,49% à 6 960 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,45% à 1 065 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 4,83% à 2 820 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,83% à 2 440 FCFA) et BOA Sénégal (plus 3,18% à 3 405 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 680 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 5,30% à 5 000 FCFA), SOLIBRA Côte d’Ivoire (moins 4,69% à 14 010 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 2,95% à 1 150 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,70% à 1 800 FCFA).



Oumar Nourou