BRVM : Evolutions disparates pour les activités du marché, ce jeudi 12 décembre 2024

La valeur totale des transactions s’est ainsi légèrement inscrite en hausse, s’élevant à 1,347 milliard FCFA contre 1,219 milliard FCFA la veille.



De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 19,45 milliards FCFA, passant de 9 936,590 milliards FCFA la veille à 9 917,140 milliards FCFA ce jeudi 12 décembre 2024.



Celle du marché obligataire enregistre une hausse de 2,7 milliards FCFA, passant de 10 343,003 milliards FCFA la veille à 10 345,703 milliards FCFA ce mercredi 11 décembre 2024.

Les indices connaissent une situation contrastée. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite a enregistré une baisse de 0,20% à 274,23 points contre 274,77 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 a cédé 0,12% à 137,33 points contre 137,49 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en progression de 0,21% à 111,09 points contre 110,86 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,29% à 1 095 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,79% à 1 780 FCFA), SIB Côte d’Ivoire (plus 3,65% à 3 690 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 3,22% à 5 775 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 615 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 6,40% à 13 900 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 1,92% à 4 600FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,84% à 800 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 1,23% à 400 FCFA et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,14% à 870 FCFA).



Oumar Nourou