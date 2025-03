BRVM : Faible progression des indices BRVM Composite et BRVM 30 ce lundi 17 mars 2025.

L’indice composite est en effet hausse de 0,05% (contre plus 0,35% précédemment) à 292,08 points contre 291,92 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a progressé de 0,02% (contre plus 0,42% la veille) à 146,93 points contre 146,90 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,25% (contre moins 0,07% précédemment) à 123,45 points contre 123,14 la veille.



La valeur totale des transactions est de nouveau au-dessus du milliard FCFA à 1,161 milliard FCFA contre 921,805 millions FCFA la veille.



De son côté, la capitalisation du marché des actions a connu une augmentation de 6,046 milliards, passant de 10 948,857 milliards FCFA la veille à 10 954,903 milliards FCFA ce lundi 17 mars 2025.



Celle du marché des obligations est restée stationnaire à 10 533,712 milliards FCFA.



Le titre Sicable Côte d’Ivoire occupe pour la seconde journée consécutive à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 7,29% à 1 325 FCFA) suivi de Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,94% à 2 080 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 5,88% à 720 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 5,67% à 3 355 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (plus 2,69% à 6 490 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,76% à 1 025 FCFA), Vivo Energy Côte D’Ivoire (moins 3,45% à 980 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 2,81% à 9 700 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 2,22% à 4 400 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 2,06% à 8 800 FCFA).



