BRVM : Faible progression des indices de la Bourse en fin de semaine

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 24 décembre 2021, l’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) s’est rehaussé de 0,05% à 149,63points contre 149,55 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a progressé de 0,01% à 198,41 points contre 198,39 points précédemment.



La capitalisation boursière du marché des actions a, de son côté, augmente de 72millions de FCFA à 5969,065 milliards de FCFA contre 5968,345 milliards de FCFA précédemment.



Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 496 milliards de FCFA, passant de 7221,391 milliards de jeudi 23 avril à 7226,351 milliards de FCFA ce vendredi 24 décembre.



La valeur totale des transactions s’est encore rabaissée, s’établissant à 1,497 milliard de FCFA contre 3,210 milliards la veille.





Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank transnational Incorporated (plus 7,69% à 14 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,35% à 730 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,24% à 815 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 6,29% à 930 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 1 150 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Cote d’Ivoire (moins 7,45% à 5 090 FCFA), Servair Abidjan (moins 5,00% à 1 805 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 4,01% à 5 500 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,57% à 1 215 FCFA) et BOA Burkina (moins 3,13% à 6 200 FCFA)

Oumar Nourou

La fin de semaine de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), a été marquée par une faible progression des deux indices phares de la Bourse.