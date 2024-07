BRVM : Faibles évolutions des titres figurant au Top 5 ce 12 juillet 2024.

Ces évolutions sont comprises dans un intervalle de 4 et 0,65%. En règle générale, le cours d’une action en bourse augmente lorsque plusieurs investisseurs désirent l’acheter plutôt que de la vendre. A l’opposé, son cours baisse. La BRVM n’échappe pas à cette règle. C’est ainsi que le Top 5 est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 3,48% à 2 230 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d‘Ivoire (plus 2,73% à 1 315 FCFA), BOA Mali (plus 1,88% à 1 630 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 1,18% à 2 145 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 0,64% à 790 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 5,53% à 940 FCFA), Total Sénégal (moins 2,22% à 2 200 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,06% à 10 290 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 1,04% à 2 850 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,00% à 495 FCFA).



La valeur des transactions a légèrement remonté, se situant à 680,003 millions FCFA contre 435,664 millions FCFA la veille.



Du côté des indices, on note un repli généralisé. L’indice composite a ainsi perdu 0,40% à 231,66 points contre 232,60 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 a connu une baisse de 0,41% à 115,72 points contre 116,20 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige, il a cédé 0,25% à 109,64 points contre 109,92 points la veille.



La capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 34,697 milliards, en passant de 8 653,189 milliards FCFA la veille à 8 618,492 milliards FCFA ce vendredi 12 juillet 2024.



Celle du marché obligataire connait une baisse de 26,257 milliards, à 10 470,684 milliards FCFA contre 10 496,941 milliards FCFA la veille.

