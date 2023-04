BRVM : Faibles progressions de cours des titres figurant au Top 5 à l’issue de la cotation de ce 5 avril 2023.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2023 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

En effet, la variation des cours de ces cinq valeurs est comprise entre une fourchette de 3,60% et 1,04%. Contre 7,50% et 2,05% à la fin de la journée de bourse du 4 avril 2023.



La tête de ce Top 5 est ainsi occupée par Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,60% à 1 150 FCFA) suivie respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,68% à 765 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 2,62% à 5 090 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,11% à 14 150 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (plus 1,04% à 4 870 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres CFAO Côte d’Ivoire (moins 4,29% à 780 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 4,23% à 680 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 4 800 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,97% à 2 175 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (moins 2,16% à 6 800 FCFA).



La valeur des transactions s’est établie à 327,611 millions de FCFA contre 679,480 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 21,836 milliards, à 7416,971 milliards de FCFA contre 7438,807 milliards de FCFA le 4 avril 2023.



Celle du marché des obligations est en baisse de 14,273 milliards, passant de 10 056,155 milliards de FCFA la veille à 10 041,882 milliards de FCFA ce 5 avril 2023.



Du côté des indices, c’est toujours la série noire. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi perdu 0,29% à 199,37 points contre 199,95 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a cédé 0,30% à 99,71 points contre 100,01 points le 4 avril 2023.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une légère baisse de 0,16% à 102,61 points contre 102,77 points la veille.

Oumar Nourou





Source : Les titres figurant au Top 5 des plus fortes hausses de cours du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré de faibles progressions de leur cours à l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 5 avril 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Faibles-progressions-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook