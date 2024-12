BRVM : Fin de semaine baissière pour la majorité des activités du marché.

La valeur totale des transactions est passée de 12,017 milliards FCFA la veille à 1,092 milliard FCFA ce vendredi 27 décembre 2024.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est en baisse de 10,14 milliards, se situant à 9948,967 milliards FCFA contre 9 959,107 milliards FCFA la veille.



Pour sa part, celle du marché des obligations connait une hausse de 10,039 milliards, s’établissant à 10 498,672 milliards FCFA contre 10 488,633 milliards FCFA le 26 décembre 2024.



Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L’indice BRVM Composite s’est replié de 0,10% à 272,47 points contre 272,75 points la veille. En revanche, l’indice BRVM 30, a enregistré une progression de 0,02% à 136,80 points contre 136,77 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,29% à 112,45 points contre 112,12 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Bernabé Côte d’ivoire (plus 7,50% à 1 075 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 2 150 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 435 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 1 920 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 5,15% à 510 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 12 860 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,16% à 850 FCFA), BOA Sénégal (moins 0,94% à 3 170 FCFA), BOA Mali (moins 0,78% à 1 905 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 0,65% à 770 FCFA).





Oumar Nourou