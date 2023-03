BRVM : Fin de semaine haussière pour les activités du marché.

La capitalisation boursière du marché des actions a ainsi augmenté de 31,822 milliards, s’établissant à 7732,371 milliards de FCFA contre 7700,549 milliards de FCFA le 9 mars 2023.



Celle du marché obligataire connait aussi une hausse de 1,126 milliard, passant de 10 151,965 milliards de FCFA la veille à 10 153,091 milliards de FCFA ce vendredi 10 mars 2023.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est élevée à 398,075 millions de FCFA contre 854,550 millions de FCFA précédemment.



Du côté des trois indices phares, l’embellie continue. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,42% à 207,85 points contre 206,99 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est aussi en hausse de 0,60% à 104,07 points contre 103,45 points la veille.



Pour ce qui est de l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une légère progression de 0,08% à 107,15 points contre 107,06 points précédemment.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 4 945 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 4,76% à 2 200 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 3,78% à 2 335 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 3,57% à 2 900 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,56% à 800 FCFA).).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 4,32% à 5 100 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 7 250 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,51% à 1 165 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,33% à 1 255 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,67% à 1 175 FCFA).



Oumar Nourou

A part la valeur des transactions, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une hausse à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 10 mars 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fin-de-semaine-haussi...