BRVM : Fin de semaine heureuse pour les indices avec plus de 1% de hausses

L’indice composite (l’indice général de la Bourse), a ainsi enregistré une progression de 1,47% à 198,94 points contre 196,05 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre la plus forte progression avec 1,51% à100,03 points contre 98,54 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une hausse de 1,19% à 102,85 points contre 101,64 points la veille.



A la suite de la séance de la veille, le marché enregistre à nouveau de fortes transactions. La valeur de ces transactions se situe ainsi à 1,232 milliard de FCFA contre 1,376 milliard de FCFA la veille.



Concernant la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une forte hausse de 107,504 milliards, à 7401,192 milliards de FCFA contre 7293,688 milliards de FCFA le 8 juin 2023.



Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire est aussi en hausse de 2,426 milliards, passant de 10 101,807milliards de FCFA la veille à 10 104,233 milliards de FCFA ce vendredi 9 juin 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 2 955 FCFA), BOA Mali (plus 4,21% à 1 360 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 4,19% à 9 950 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,11% à 1 140 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 2,90% à 15 950 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 5,98% à 1 100 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 5,28% à 6 015 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (moins 2,45% à 4 970 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 1 200 FCFA) et Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 2,10% à 700 FCFA).



