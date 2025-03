BRVM : Fin de semaine heureuse pour les trois indices phares de la Bourse.

Ces trois indices ont en effet enregistré leur troisième journée de hausse ininterrompue à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 28 février 2025. L’’indice composite a ainsi progressé de 0,47% à 292,49 points contre 291,12 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a gagné 0,45% à 147,33 points contre 146,67 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,31% à 124,29 points contre 123,90 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est rabaissée à 681,133 millions de FCFA contre 801,597millions FCFA le jeudi 27 février 2025.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a augmenté de 51,457 milliards, passant de 10 918,898 milliards FCFA la veille à 10 970,355 milliards FCFA ce vendredi 28 février 2025.



Quant à celle du marché des obligations, elle a connu une hausse de 4,058 milliards, à 10 616,352 milliards FCFA contre 10 612,294 milliards FCFA le jeudi 27 février 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d’Ivoire (plus 6,76% à 3 790 FCFA), ETI Togo (plus 6,67,50% à15 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,44% à 1 880 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 3,90% à 400 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,23% à 2 400 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,70% à 780 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,82% à 1 550 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 2,20% à 22 005 FCFA) Sicor Côte d’Ivoire (moins 1,62% à 3 645 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,48% à 6 010 FCFA).ière année.



Oumar Nourou