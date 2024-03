BRVM : Fin de semaine heureuse pour toutes les activités du marché.

L’indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi gagné 0,40% à 214,29 points contre 213,43 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une hausse de 0,41% à 107,63 points contre 107,19 points précédemment.



La plus forte hausse est enregistrée par l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec 0,91% à 100,46 points contre 99,55 points la veille.



La valeur des transactions s’est établie à 223,727 millions de FCFA contre 196,653 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en hausse de 31,785 milliards, en se situant à 7971,947 milliards de FCFA contre 7940,162 milliards de FCFA le jeudi 21 mars 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 4,177 milliards, à 10 315,132 milliards de FCFA contre 10 310,955 milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,36% à 1 605 FCFA), BOA Sénégal (plus 5,35% à 3 250 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 5,23% à 805 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,55% à 2 300 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 2 500 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SOGC Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 3 700 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,74% à 515 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 1,79% à 6 850 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,02% à 4 350 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 0,93% à 5 350 FCFA).



Oumar Nourou

La fin de semaine a été heureuse pour toutes les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse d’ensemble au terme de la séance de cotation de ce vendredi 22 mars 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fin-de-semaine-heureu...