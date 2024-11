BRVM : Fn de semaine haussière pour les activités du marché.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 515,550 millions FCFA la veille à 6,978 milliards FCFA ce 29 novembre 2024.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 26,708 milliards, se situant à 9 937,400 milliards FCFA contre 9 910,692 milliards FCFA le jeudi 28 novembre 2024.



Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 6,515 milliards, passant de 10 456,463 milliards FCFA la veille à 10 449,948 milliards FCFA ce vendredi 29 novembre 2024.



Du côté des indices, c’est l’embellie. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite a progressé de 0,27% à 274,79 points contre 274,05 points la veille. De même, l’indice BRVM 30 a gagné 0,25% à 137,85 points contre 137,51 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,38% à 112,26points contre 111,83 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 1 200 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,19% à 1 800 FCFA), BOA Sénégal (plus 6,00% à 3 445 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,74% à 1 990 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 2,75% à 3 180FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 400 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,31% à 635 FCFA), SIB Côte d’Ivoire (moins 1,37% à 3 595 FCFA), Total Sénégal (moins 1,28% à 2 315 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (moins 1,07% à 4 640 FCFA).

Oumar Nourou