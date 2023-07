BRVM : Forte baisse de 4,2 milliards FCfa de la valeur transigée au terme de la semaine du 26 au 30 juin 2023

Cette valeur transigée s’est établie à près de 1,4 milliard FCFA contre 5,6 milliards FCFA la semaine précédente. Selon CGF Bourse, la baisse s’est opérée sur la valeur échangée au niveau des titres obligataires avec -74,57%. Les transactions du marché ont porté principalement sur les titres TPCI.O23 (TPCI 5.90% 2016-2026) et TPCI.O37 (TPCI 5,80% 2019-2026) pour une valeur cumulée de 972,97 millions FCFA.





Au niveau du marché des actions, la plus forte hausse est réalisée par BOLLORE Côte d’Ivoire. <<Le cours de l’action du principal fournisseur de services logistiques en Côte d’Ivoire a réalisé une performance de 14,44% sur la semaine grâce à un volume d’échange de 21 690 titres, soit 45,71% de plus que les échanges de la semaine dernière>> analyse CGF Bourse. La SGI rappelle que l’année 2022 n’a pas été très prometteuse pour la société qui a vu son résultat net baisser de 28%. <<Mais, souligné CGF Bourse, le résultat exceptionnel de 611,98 millions FCFA (+ 1 726,8%) réalisé au premier trimestre 2023 a reconquis la confiance des investisseurs qui restent toutefois prudent quant aux résultats des trimestres à venir.>> Niveau cours, le titre a établi un support au prix de 1 200 FCFA (prix atteint le 02 décembre 2022) et s’en éloigne un peu plus depuis peu. Selon CGF Bourse, le prix de 1 350 FCFA était donc un bon point d’entrée pour certains investisseurs sur le titre.



La plus forte baisse hebdomadaire est le fait de SICABLE Côte d’Ivoire avec -7,27%. Selon la SGI, cette baisse est suivie d’un faible volume de 331 titres échangés sur la semaine ce qui écarte l’hypothèse d’une pression à la vente. <<L’évolution du cours du titre a esquissé une légère tendance à la hausse depuis la baisse induite par la proposition d’un dividende identique à celui de l’exercice 2021, et cette évolution est encadrée entre 990 FCFA et 1 100 FCFA>>, analyse encore la SGI.



Quant au compartiment obligataire du marché financier sous-régional, il a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 10 162 milliards FCFA au 30 juin contre une capitalisation de 10 006 milliards FCFA au 26 juin, soit une hausse de 1,56%. CGF Bourse justifie cette progression par l’admission à la côte des emprunts obligataires TPBJ.O7 et TPBJ.O8 dénommés « TPBJ 5,70% 2023-2030 » et « TPBJ 6,20% 2023- 2038 » le 27 juin 2023.



La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse de 1,44% à 17 601 milliards de FCFA contre 17 351 milliards de FCFA le 26 juin 2023.



Le PER du marché est aussi dans la même dynamique haussière, passant de 9,05 le 26 juin à 9,12 le 30 juin. En revanche, le rendement moyen du marché est en baisse, passant durant cette période de 8,08% à 7,93%.



Oumar Nourou





Source : Au terme de la semaine du 26 au 30 juin 2023, la valeur transigée au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), a enregistré une forte baisse de 4,2 milliards FCfa, selon la "Revue Hebdomadaire", une publication de la Société de Gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

