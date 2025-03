BRVM : Forte baisse de 93,07 milliards FCfa, de la capitalisation des actions, ce 4 mars 2025

Cette capitalisation est passée de 10 980,103 milliards FCFA la veille à 10 887,033 milliards FCFA ce mardi 4 mars 2025. Cette situation est consécutive à la forte baisse des indices. L’’indice composite a ainsi régressé de 0,85% à 290,27 points contre 292,75 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi baissé de 0,90% à 145,13 points contre 147,46 points précédemment. La plus forte baisse est celle de l’indice BRVM Prestige qui a cédé 1,07% à 123,43 points contre 124, 77 points la veille.



La capitalisation du marché des obligations a connu une augmentation de 3,579 milliards, à 10 578,477 milliards FCFA contre 10 574,898 milliards FCFA le lundi 3 mars 2025.



La valeur totale des transactions s’est établie à 3,475 milliards FCFA contre 5,940 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (plus 7,39% à 3 050 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 7,39% à 3 780 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,92% à 3 045 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,76% à 930 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Bénin (moins 3,81% à 4 040 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,72% à 1 810 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,91% à 10 000 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 2,83% à 17 000 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,67% à 1 825 FCFA).



Oumar Nourou