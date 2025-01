BRVM : Forte baisse des indices BRVM Composite et BRVM 30 ce jeudi 30 janvier 2025.

L’indice BRVM Composite a ainsi cédé 1,068% à 275,71 points contre 278,65 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 a enregistré une baisse de 1,10% à 138,88 points contre 140,42 points précédemment. Concernant l’indice BRVM Prestige, il a baissé de 0,54% à 114,58points contre 115,20 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est rehaussée à 438,807 millions contre 420,672 millions FCFA le mercredi 29 janvier 2025.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 108,278 milliards, passant de 10 274,058 milliards FCFA la veille à 10 165,780 milliards FCFA ce jeudi 30 janvier 2025.



Pour sa part, la capitalisation du marché des obligations s’est contractée de 1,6 milliard, se situant à 10 536,150 milliards FCFA contre 10 537,750 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (plus 4,96% à 7 400 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 3,51% à 5 900 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 3,41% à 455 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,93% à 20 895 FCFA) et AGL Côte d’Ivoire (plus 1,59% à 1 280 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 13 005 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,60% à 1 600 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,55% à 1 050 FCFA) et Total Sénégal (moins 3,26% à 2 225 FCFA).

