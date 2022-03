BRVM : Forte baisse des indices du marché ce 8 mars

L’indice BRVM 10 a ainsi perdu 2,52% à 159,25 points contre 163,36 points la veille. Quant à l’indice BRVM composite, il a cédé 1,46% à 212,58 points contre 215,72 points précédemment.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 94,583 milliards, avec une réalisation passant de 6493,611 milliards de FCFA la veille à 6399,028 milliards de FCFA ce 8 mars 2022.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 31,91 milliards à 7499,979 milliards de FCFA contre 7531,889 milliards de FCFA le 7 mars 2022.



La même dynamique baissière caractérise la valeur des transactions qui passe de 1,449 milliard de FCFA la veille à seulement 500,046 millions de FCFA ce 8 mars 2022.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,32% à 1 760 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,17% à 1 495 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,75% à 5 390 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 4 650 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (plus 1,61% à 5 690 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 5,41% à 700 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 5,18% à 2 195 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 4,40% à 15 200 FCFA), Oragroup Togo (moins 4,40% à 3 910 FCFA) et Solibra Côte d’Ivoire (moins 4,24% à 158 000 FCFA).



Oumar Nourou





Ce 8 mars 2022 a été une journée noire avec une forte baisse enregistrée par les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Forte-baisse-des-indi...